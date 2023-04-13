Denizli’de vatandaşlar doğadan topladıkları kendiliğinden yetişen kuzugöbeği mantarını satarak gelir elde ediyor. Nisan yağmurlarıyla birlikte ormanlık alanlarda bolca yetişen kuzugöbeğinin kilogramı 700 TL den satılıyor.

Nisan yağmurlarının yağmasıyla birlikte ormanlık alanlarda kendiliğinden yetişen kuzugöbeği mantarı vatandaşların gelir kapısı oldu. Honaz Dağı yamaçlarında bulunan Karateke, Karakurt ve Karataş mevkilerinde mantar toplayıcıları tarafından toplanan kuzugöbekleri kilogramı 700 TL’ye satılıyor.

Nisan ayında nisan yağmurlarıyla birlikte ormanlık alanların güneye bakan yamaçlarında kendiliğinden bolca yetişen kuzugöbeği mantarlarının bazı ailelerinde geçim kapısı haline geldiğini anlatan kuzugöbeği toplayıcısı Cesaret Yıldız, “Nisanda boy gösteren kuzugöbeklerini toplamak için çok sayıda kişi dağların yolunu tutuyor. Bizde fırsat buldukça ormanlık alanlardan kuzugöbeği topluyoruz. Çam pürçüklerinin altında çalılıkların içinde günde iki kilograma yakın kuzugöbeği topluyoruz. Topladığımız kuzugöbeklerini kendimiz yiyoruz veya satıyoruz. Yağışlar böyle devam ederse kuzugöbeği toplama mevsimi bayram sonuna kadar sürer” dedi.

Farklı yörelere göre "dolaman" da denilen kuzugöbeğinin çok değerli olduğunu anlatan kuzugöbeği toplayıcısı Tayfun Durmuş ise “İlaç sanayinde kullanılan birçok insanın da severek tükettiği kuzugöbeklerini genellikle, çam ağaçlarının altında, çam pürçüklerinin içinde, çalıların içinde, yosunlu yerlerde, piren çiçeklerinin diplerinde buluyoruz. Kuzugöbeklerini bol bulduğumuz yerleri ‘Ocak’ ismiyle adlandırıyoruz. Bölgeyi çok iyi bildiğimiz için kuzugöbeklerin bulmamız kolay oluyor. Yerlerini bilmenler toplamaya çıkmasın, eli boş dönerler. Yağışlar böyle sürerse nisan sonuna kadar kuzugöbeği toplamaya devam ederiz. Kuzugöbeğinin kurusu daha da kıymetli” diye konuştu.