Eskişehir’de şekerleme ve kuruyemiş satışı yapan esnaf Emirhan Yaşar Acar, geçtiğimiz Ramazan bayramından bugüne kadar çikolata, şeker ve lokum fiyatlarında yaklaşık yüzde 40’lık artış yaşandığını, fakat satışlarının hala aynı yoğunlukla sürdüğünü belirtti.

Ramazan Bayramı’na az bir süre kalırken, inanalar bu özel gün için hazırlıklara başladı. Müslümanların en kutsal aylarından olan Ramazan ayından sonra gelen bayram için vatandaşlar alışverişlerini sürdürüyor. Yemek ve tatlı hazırlıklarının yanı sıra bayram ziyaretine gelen misafirlere ikram edilmek üzere alınan şeker, çikolata ve lokum gibi şekerleme çeşitlilerinin satışında ise artış yaşanıyor. Bayramı öncesi şeker çikolata ve lokum gibi ikramlık şekerlemelerin fiyatlarında geçtiğimiz Ramazan Bayramı’na göre yaklaşık yüzde 40 kadar artış yaşanırken, esnafa göre vatandaşlar aldığı miktar ve kaliteden vazgeçmeden bu yıl da aynı alışverişi yapıyor, yoğunluğu oluşturuyor.

Şeker, çikolata ve lokumun yanı sıra kuruyemiş satışı yapan esnaf Emirhan Yaşar Acar, “Şeker çikolata ve lokumdaki ortalama fiyatımız kaliteli bir ürün isteyenler için 100 TL’den başlıyor. Kaliteyle doğru orantılı olmak üzere 185- 200 liraya kadar bu rakamlar çıkabiliyor. Geçen yıla göre ortalama yüzde 40’lık bir artış gözlemliyoruz. Ama bu artışlar talebi etkilemedi hala geçen yılla aynı yoğunluğu yaşıyoruz” dedi.