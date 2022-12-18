Prosecco DOC Imoco Volley: Plummer, Robinson, De Kruijf, Lubian, Wolosz, Haak (Squarcini, De Gennaro, Gennari, Gray, Pericati, Furlan, Bardaro, Carraro

FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası finalinde Imoco Volley, VakıfBank’ı 3-1 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

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