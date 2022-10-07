Milliler, Dünya Şampiyonası F Grubu’ndaki dördüncü ve son maçında 8 Ekim cumartesi günü TSİ 18.30’da Sırbistan ile karşılaşacak. Mücadeleyi, TRT Spor Yıldız naklen yayınlayacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası son 16 turu üçüncü maçında ABD’ye 3-1 mağlup oldu.

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