Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayhan Altıntaş, ‘Fitoterapi’nin, köklü geçmişi ve bilimsel temellere dayanan verileri ile modern tıpta yerini almaya başlayan bir alan olduğunu belirtti. Altıntaş, son yıllarda fitoterapiye olan ilginin artmasıyla birlikte, bilgi kirliliğinin de giderek yaygınlaştığına işaret etti.

Prof. Dr. Altıntaş, Eskişehir Türk Ocağı’nda düzenlenen "Olmaya Devlet Cihanda Bir Nefes Sıhhat Gibi: Fitoterapi, Söylenceler-Gerçekler "konulu sohbet toplantısına katıldı. Burada yaptığı konuşmada, ‘Fitoterapi’ köklü geçmişi ve bilimsel temellere dayanan verileri ile modern tıpta yerini almaya başlayan bir alan olduğunu anlatan Altıntaş, "Halk arasında sıkça dile getirilen ancak bilimsel olarak doğrulanmamış bitkisel tedavi yöntemlerine dair yanlış bilgilerle alan uzmanlarının çalışmaları birbirine karıştırılmaması gerekir. Özellikle tıbbi tedavi yerine geçmediği, ancak doğru kullanıldığında destekleyici olarak büyük faydalar sağlayabileceği bilinmelidir" dedi.

Bitkilerle ilgili yanlış bilinenler

Altıntaş, son yıllarda fitoterapiye olan ilginin artmasıyla birlikte, bilgi kirliliğinin de giderek yaygınlaştığına işaret etti. İnternette ve geleneksel kanallarda sıkça karşılaşılan "Bitkisel olan her şey zararsızdır" veya "Doğal tedaviler ilaçlardan daha güvenlidir" gibi yanlış bilgilerin halk sağlığı açısından ciddi riskler barındırdığını vurguladı. Prof. Dr. Ayhan Altıntaş, bu tür yanlış bilgilerin sağlık üzerindeki muhtemel olumsuz etkilerine dikkat çekerken, bilimsel araştırmalarla desteklenen doğru fitoterapi uygulamalarının nasıl olması gerektiğini paylaştı.

Yanlış bilgi de, yanlış bitki de öldürür

Bunun yanı sıra, tıbbi çayların sağlık üzerindeki etkileri, doğru bitki seçimi, hazırlanış yöntemleri ve doz ayarlamaları gibi konular da konuklara izah edildi. Bitkisel çayların gelişigüzel tüketilmesi yerine, bilinçli bir şekilde kullanılması gerektiğinin altını çizilip, özellikle bazı bitkilerin fazla tüketildiğinde toksik etkiler oluşturabileceği veya ilaçlarla etkileşime girebileceği konularında bilgiler verildi.

Konukların soruları ve Şube Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal’ın şükran beratı takdimi ile sohbet sona erdi.