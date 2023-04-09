Kocaeli’nin Gebze ilçesinde fitness salonunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, Gebze ilçesi Yenikent Mahallesi 2478. Sokak’ta bulunan fitnes salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre fitness salonunun kadın soyunma odası ve sauna kısmında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesiyle adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangın neticesinde kimsenin yaralanmadığı öğrenilirken, fitness salonunda maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.