FISU Üniversiteler Arası Dövüş Sporları Kupası sekizinci gününde yarışan Türk sporcular güreş ve muaythai branşlarında 10 altın, 11 gümüş ve 18 bronz madalya kazanıp, 39 madalya ile 8. güne damga vurdular.

FISU Üniversiteler Arası Dövüş Sporları Kupası sekizinci gününde yarışan Türk sporcular güreş ve muaythai branşlarında 10 altın, 11 gümüş ve 18 bronz madalya kazanıp, 39 madalya ile 8. güne damga vurdular.

Üniversiteler Arası Dövüş Sporları Kupası sekizinci gününde ön eleme ve final mücadelelerine sahne oldu. Boks ve karate branşları ön eleme maçları gerçekleştirirken, Güreş ve muaythai’de final heyecanı yaşandı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğrencilerinin yarıştığı ve madalya aldığı muaythai branşını (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal yakından takip etti. Mustafa Dağıstanlı Spor Salonunda gerçekleştirilen muaythai branşında Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nden Tuğbanur Kıvrak 51 kiloda ve Devrim Özaydın 63,5 kiloda rakiplerine üstünlük sağlayarak altın madalya almaya hak kazandı. Rektör Ünal OMÜ öğrencisi Tuğbanur Kıvrak’a madalyasını takdim ederek kendisini tebrik etti. Boksta ise Yalçın Taşmektepligil Spor Salonunda eleme mücadeleleriyle devam etti. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Batuk ve Genel Sekreter Prof. Dr. İdris Varıcı mücadeleleri takip etmek ve organizasyon hakkında bilgi almak için Yalçın Taşmektepligil Spor Salonunu ziyaret etti.

Türk sporcular 10’u altın 39 madalya kazandı

Muaythai branşında final maçları oynandı ve madalyalar sahipleriyle buluştu. Kadınlarda Tuğbanur Kıvrak, Ezgi Keleş, Nefise Atalay, Devrim Özaydın altın madalyayı alırken Erkeklerde Tunahan Atara, Kubilay Tarhan ve Umut Eryılmaz altın madalyayı almaya hak kazandı. Güreş müsabakalarında ise kadınlarda Emine Çakmak, Kadriye Aksoy ve Nesrin Baş altın madalyayı kazandı. Diğer 29 sporcu da kendi branşlarında gümüş ve bronz madalya kazandılar.

FISU Genel Sekreteri Kotchofa’dan OMÜ’ye teşekkür

Ondokuz Mayıs Üniversitesi ev sahipliğinde devam eden Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası katılımcıları memnun ediyor. Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) Genel Sekreteri Gabriel Kotchofa, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal’ı ziyaret ederek özel teşekkür etti.

FISU Genel Sekreteri ve aynı zamanda Benin Cumhuriyeti Doğal Kaynaklar Başkanlık Danışmanı olan Anicet Gabriel Kotchofa ve beraberindekiler, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal’a teşekkür ziyaretinde bulundu. Yarışmalar hakkında da bilgi veren Kotchofa, etkinliğin Samsun ve OMÜ için güzel sonuçlar ortaya çıkaracağını belirtti. Rektör Ünal ise Türkiye’de ilk defa Ondokuz Mayıs Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğin çok başarılı bir şekilde ilerlediğini belirterek, süreçte emekleri olan ulusal ve uluslararası görevlilere özverili çalışmaları için başarılar diledi. Görüşme sonrasında Genel Sekreter Gabriel Kotchofa ve beraberindekiler, Tıp Fakültesi, Ziraat Fakültesi ve üniversitenin çeşitli birimlerini ziyaret ederek temaslarda bulundular. Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmeye ayrıca Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Batuk ile Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Said Kurşunoğlu eşlik etti. Ziyaret hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.