Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu’nun (TÜSF) genç sporcuları, FISU Üniversitelerarası Dünya Kupası 3x3 Basketbol Şampiyonası’nda mücadele edecek. İstanbul’un ev sahipliğinde 27-29 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyonda, Türkiye’yi İstanbul Teknik Üniversitesi ve Celal Bayar Üniversitesi Erkek Basketbol Takımları ile Gazi Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı temsil edecek.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu’nun (TÜSF) genç sporcuları, FISU Üniversitelerarası Dünya Kupası 3x3 Basketbol Şampiyonası’nda mücadele edecek. İstanbul’un ev sahipliğinde 27-29 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyonda, Türkiye’yi İstanbul Teknik Üniversitesi ve Celal Bayar Üniversitesi Erkek Basketbol Takımları ile Gazi Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı temsil edecek.

Türkiye’de sporun en büyük destekçisi Turkcell’in ana sponsorluğunu üstlendiği Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu’nun (TÜSF) genç sporcuları, bu kez Türkiye’de şampiyonluk arayacak. İstanbul’un ev sahipliğinde 27-29 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek FISU Üniversitelerarası Dünya Kupası 3x3 Basketbol Şampiyonası’nda Türkiye, üç takımla mücadele edecek.

Maçların İTÜ Ayazağa Kampüsü ve finallerin Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın desteği ile Galataport’ta oynanacağı, İTÜ ev sahipliğinde Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu ve Beyoğlu Belediyesi’nin iş birliği ile FISU’nun birlikte düzenlediği organizasyona 18 ülkeden 22 üniversite katılacak.

24 takım mücadele edecek

12 erkek ve 12 kadın olmak üzere toplam 24 takımın şampiyonluk mücadelesi vereceği FISU Üniversitelerarası Dünya Kupası 3x3 Basketbol Şampiyonası’nda Türkiye’yi, erkeklerde İstanbul Teknik Üniversitesi ve Celal Bayar Üniversitesi, kadınlarda ise Gazi Üniversitesi temsil edecek.