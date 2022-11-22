Halkın ihtiyaç ve taleplerine yönelik planlama yapan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yapımıyla ilgili söz verdiği bir yatırımı daha tamamlama aşamasına getirdi. Yapımı devam eden Fıstıklık Ünite Merkezi 2, önümüzdeki günlerde halkın kullanımına sunulacak.

Halkın ihtiyaç ve taleplerine yönelik planlama yapan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yapımıyla ilgili söz verdiği bir yatırımı daha tamamlama aşamasına getirdi. Yapımı devam eden Fıstıklık Ünite Merkezi 2, önümüzdeki günlerde halkın kullanımına sunulacak.

Geçtiğimiz yıllarda yapılarak halkın kullanımına sunulan Fıstıklık Ünite Merkezi, zaman içerisinde artan nüfusa bağlı yetersiz kaldı. Bu durumla ilgili Fıstıklık Mahalle Muhtarı Mehmet Yılmaz, vatandaşın talebini Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’na aktardı. Başkan Rıdvan Fadıloğlu, mahallede yaptığı incelemelerin ardından talebi karşılamak üzere çalışma başlattı. Kısa sürede tamamlama aşamasına getirilen Fıstıklık Ünite Merkezi 2, önümüzdeki günlerde halka hizmet verecek hale getirilecek.

Fıstıklık Ünite Merkezi 2’nin toplam bin 600 metrekare alan üzerine yapıldığı bilgisini veren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, merkezin 4 dükkandan oluştuğunu belirtti. Merkezde bulunan 3 dükkanın 83 metrekare, 1 dükkanın da 240 metrekare büyüklüğe sahip olduğunu kaydeden Başkan Fadıloğlu, alan içerisinde 20 araçlık otopark olacağını söyledi.

Önemli ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayacaklar

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Fıstıklık Mahalle Muhtarı Mehmet Yılmaz, şu açıklamayı yaptı:

“Fıstıklık Mahallemiz, hızla büyüyen ve gelişen bir mahalle konumunda olması nedeniyle nüfusu da hızla artmaktadır. Bu nedenle mahallemizde birçok ihtiyaç da hasıl olmaktadır. Mahallemizin önemli eksikliklerinden biri de ticari ünitelerdir. Bu konuda Şehitkamil Belediyemiz sağ olsun mahallemize daha önce ünite merkezi yapmıştı. Yine Şehitkamil Belediyemiz tarafından Fıstıklık Mahallemizde bulunan Aile Sağlığı Merkezi’nin yan tarafında 4 dükkanlı bir ünite merkezi yapıyor. Şu an çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah en kısa sürede içerisinde tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak. Vatandaşlarımız burada market, fırın ve eczane gibi önemli ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayacaklar. Ben bu anlamda, mahallemize yapmış olduğu hizmetlerinden dolayı Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’na ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Ticari ünite merkezinin de şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.”