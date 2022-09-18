Şanlıurfa’da hasat sonrasında bahçelerde kalan fıstıkları toplamak isteyen kadın işçi, bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Şanlıurfa’da hasat sonrasında bahçelerde kalan fıstıkları toplamak isteyen kadın işçi, bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Ceylanpınar ilçesinde hasat sonrasında bahçelerde kalan fıstıkları toplamak isteyen işçilerden 48 yaşındaki Gamra Çin isimli kadına, İ.Z. idaresindeki plakası öğrenilemeyen araç çarptı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan kadını yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralı kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayı haber alan yakınları Ceylanpınar Devlet Hastanesine akın etti. Cenaze, incelenmek üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.