Fiskobirlik Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.

Fiskobirlik Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.

Fındık Tarım ve Satış Kooperatifleri Birliği’nin (FİSKOBİRLİK) 2021-2022 Olağan Genel Kurul Toplantısı, Fiskobirlik’in EFİT tesislerinde yapıldı. Toplantıya 135 delegeden 119’u katıldı. Mevcut başkan Lütfi Bayraktar, tek listeyle girdiği seçimde oyların tamamını alarak yeniden yönetim kurulu başkanlığına seçildi.

Fiskobirlik’in ilerleyen yıllarda ciddi gelir elde edeceğini vurgulayan Bayraktar, “Fiskobirlik’in potansiyeli çok büyük. Hep söylüyorum. Fiskobirlik eksi birlerdeydi. O sebeple veya bu sebeple. Şimdi ise artı onlarda. Bir sürü artı alacak yolları var. Biz son bir yılda Fiskobirlik’in marka gücünü de bir değere dönüştürmek için çaba içerisindeyiz. Bir kısım firmalarla iş birliğimiz var. Emin olun bir iki yıl içerisinde çok ciddi cirolara ulaşacağız. Arkadaşlar diyor ki 50 milyon lira net karımız olur. 50 milyon bize az gelebilir. Hakikaten Fiskobirlik için 50 milyon azdır. Ama 500 milyon lira zararlardan 50 milyon lira karlara gelmek önemli bir aşamadır” dedi.

Bayraktar, Fiskobirlik’in Toprak Mahsulleri Ofisi’nin alım fiyatları üzerinden neden fındık almadığı yönündeki eleştirilere cevap vererek şunları söyledi:

“Söylemek istediğim bir mesele var. Fiskobirlik neden TMO fiyatından fındık almıyor diyen insanlar var. Biz müdahale kurumu değiliz artık. Biz piyasada rekabet edeceğiz, para kazanacağız, borçları ödeyeceğiz, cari giderleri ödeyeceğiz ve güçleneceğiz. Biz şu anda üreticiyi korumaya çalışacağız. Ama öncelikle meselemiz kurumu güçlendirmek ve kurumu korumaktır.”

Lütfi Bayraktar başkanlığında oluşan yeni yönetim kurulu ise Arif Kayalı, Sıtkı Şarman, Murat Kumaş, İrfan Çakar ve Kani Uygun’dan oluştu.