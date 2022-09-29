Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, fındığa katma değer sağlayan bir kurum haline geldiklerini belirterek ihracat bazında ülkemizde fındık ve fındıklı mamuller pazarında tek olduklarını ifade etti.

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, fındığa katma değer sağlayan bir kurum haline geldiklerini belirterek ihracat bazında ülkemizde fındık ve fındıklı mamuller pazarında tek olduklarını ifade etti.

FİSKOBİRLİK’in yeni alım döneminde çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini kaydeden Bayraktar, hem üretime hem de istihdama katkı sağlamaya devam ettiklerini söyledi.

Bayraktar yaptığı açıklamada, “FİSKOBİRLİK’e yoğun talep nedeniyle Entegre Tesisimiz 7 gün 3 vardiya 24 saat esasına göre çalışıyor. Bu açıdan 30 kişi daha istihdam edildi. İlerleyen dönemde sayı daha da artacak. Fındık piyasasında yaşanan belirsizliklere rağmen alımlarımız sürüyor. Üreticilerimizden aldığımız fındığı işleyerek katma değerli ürünler haline getiriyoruz. Türk fındığına ve üreticisine değer katmayı kararlılıkla sürdürüyoruz. Özellikle iç piyasada zincir marketlerde tedarik ve pazarlama ağımızı büyütüyoruz. Türkiye’nin her köşesinde tüketicilerimiz artık her rafta FİSKOBİRLİK ürünlerine ulaşabilecek. ÜR-GE noktasında çalışmalar da sürüyor. Fındığı çeşitli mamullerle bir araya getirerek yeni değişik tat ve lezzetleri tüketicilerimize sunuyoruz. Üretim tesisimizde bu yönde yeni üretim hatları oluşturuyoruz” dedi.

FİSKOBİRLİK yeni pazarlar arayışında

FİSKOBİRLİK’in fındığa katma değer katarak ihracat pazarında ülkemizde tek olduğunu da ileri süren Bayraktar, “İhracatta da yeni pazar arayışlarımız devam ediyor. Yurtdışına katma değerli mamul satışı konusundaki çalışmalarımız kararlılıkla sürüyor. FİSKOBİRLİK markalı ürünleri ABD’den Japonya’ya Libya’dan Avustralya’ya kadar dünyanın dört bir köşesine ihraç ediyoruz. İhracat pazarında ülkemizde fındık ve fındıklı mamuller pazarında bu alanda tekiz. Dünyanın en prestijli gıda ve içecek fuarı olan Sial Paris 2022’de FİSKOBİRLİK olarak bizde katılım sağlayacağız. Uluslararası tüm misafirlerimizi burada ağırlayacağız. FİSKOBİRLİK için güzel çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.