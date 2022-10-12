FİSKOBİRLİK serbest piyasanın üzerinde fındık alımlarını sürdürüyor. Serbest piyasada fındık fiyatı düşüşünü sürdürüp 45.5 liraya kadar gerilerken, FİSKOBİRLİK ise randıman esasına göre serbest piyasanın 1 lira ile 1.5 lira üzerinde fındık alımını sürdürüyor.

FİSKOBİRLİK serbest piyasanın üzerinde fındık alımlarını sürdürüyor. Serbest piyasada fındık fiyatı düşüşünü sürdürüp 45.5 liraya kadar gerilerken, FİSKOBİRLİK ise randıman esasına göre serbest piyasanın 1 lira ile 1.5 lira üzerinde fındık alımını sürdürüyor.

Giresun’da serbest piyasada fındık fiyatı sezona 48 liradan başlayıp 45.5 liraya kadar gerilerken, FİSKOBİRLİK randıman esasıyla serbest piyasanın 1 lira ile 1.5 lira üzerinde alımlarını sürdürüyor.

Sezon başında alımları peşin ya da emanet sistemi ile piyasanın 1 lira üzerinde yapacağını açıklayan FİSKOBİRLİK, 9’u Giresun’da olmak üzere 50 kooperatif bünyesinde fındık alımı yapıyor.

FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar yaptığı açıklamada, “Sezon başında belirtildiği gibi serbest piyasanın en az 1 lira üzerine fiyat vererek alımlarımıza devam ediyoruz . Eynesil, Görele, Tirebolu, Espiye, Keşap, Dereli, Bulancak, Piraziz ve Giresun Merkez’de olmak üzere 9 ‘u Giresun’da olmak üzere 50 kooperatifimizin tamamında alımlarımızı sürdürüyoruz. Şuanda serbest piyasada fındık fiyatı 45-46 TL’ye alınırken, FİSKOBİRLİK’te ise randıman farkıyla birlikte serbest piyasanın 1 lira 1.5 lira üzerinde fiyatla fındık alımınıba devam ediyoruz. Yüksek randımana yüksek fiyat politikamızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Sonucunda ise fındığına bakan, emek veren bilinçli tüm üreticilerimiz FİSKOBİRLİK’i tercih ediyor. Serbest piyasa koşullarını göz önüne aldığımızda şuanda en iyi fiyatın FİSKOBİRLİK’te olduğunu görebiliriz. Dolayısıyla şunu ifade edebiliriz ki fındık üreticisini serbest piyasanın tekeline bırakmak istemeyen FİSKOBİRLİK, imkanları çerçevesinde şuanda serbest piyasada en yüksek fiyatla fındık alımını yapmaktadır" dedi.

Giresun kalite tombul fındık coğrafi işaret belgesi olan üreticilere ekstra 50 kuruş fark verildiğini belirten Bayraktar, “FİSKOBİRLİK ortaklarından serbest piyasanın 1 lira ile 1.5 lira gibi bir fiyatla üzerinde alım yapıldığı gibi ortak olmayan üreticilerimizin fındıklarını da yine piyasanın bir miktar üzerinde bir fiyatla alınmaktadır. Ayrıca Giresun kalite coğrafi işaretli fındık üretim belgesi olanlardan da ilave 50 kuruş fazla fiyat farkıyla fındık alımı yapılmaktadır” diye konuştu.