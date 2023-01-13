Fiskobirlik Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, ilerleyen süreçte piyasadaki ürünlerinin sayısını iki katına çıkaracaklarını bildirdi.

Fiskobirlik Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, ilerleyen süreçte piyasadaki ürünlerinin sayısını iki katına çıkaracaklarını bildirdi.

Fındık Tarım ve Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, Entegre Fındık İşleme Tesislerinde (EFİT) basın mensuplarıyla bir araya geldi. Bayraktar, yaptığı açıklamada Fiskobirlik’in iyi bir şekilde ilerlediğini söyledi.

Piyasada 25 civarı ürünlerinin olduğunu belirten Bayraktar, yakın zamanda bir çay markasını piyasaya süreceklerini dile getirdi. Bayraktar, “Piyasaya birçok ürünümüz çıkacak. Birçoğu piyasada ve daha da artacaklar. Bu ürünlere her gün yenileri eklenecek. Muhtemelen yakın zamanda bir çayımız çıkacak. Üretimini kendimizin denetlediği bir marka oluşturuyoruz. ‘Çay Tanesi’ isminde bir çayımız olacak. Para kazanabilecek her yola gireceğiz. Ama anladığımız ölçüde gireceğiz. Çay önemli. Çünkü çay bölgemizin bir ürünü. Muhtemelen bir iki yıl içinde marka sayımız ikiye katlanacaktır. Fiskobirlik’in piyasada ciddi bir itibarı var. Bunu ticarete çevirme gibi bir imkan elde ettik” dedi.

“TMO’nun görevi önce üreticiyi kar ettirmektir”

Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) görevinin kar etmek olmadığını söyleyen Bayraktar, “Toprak Mahsulleri Ofisi önemli bir görevi ifa ediyor. Ama kesinlikle usulüne uygun görev ifa etmiyor. Adamlar ciddi bir iş yapıyor. Müdahale alımı yapıyorlar. Müdahale alımının şartları var. Müdahale alımı yapan kurum o yıl aldığı fındığı aynı yöntemle ve metodla o yıl satamaz. Satmamalı. O zaman müdahale alımının hiçbir anlamı kalmaz. TMO ve hükümet muhtemelen şöyle diyor. TMO fındık aldı ve kar etti. TMO’nun görevi kar etmek midir? TMO’nun görevi önce üreticiyi kar ettirmektir, sonra kendisini. Çünkü o müdahale görevi yürütüyor” şeklinde konuştu.

“Fiskobirlik müdahale alımına talip değil”

Bayraktar, Fiskobirlik olarak ticaret yapmayı öğrendiklerini ve buna yoğunlaşacaklarını ifade ederek şunları söyledi:

“Şunu söylemekte fayda var. Fiskobirlik müdahale alımına talip değil. Net söylüyorum. Talibiz diye hep söyledim. Biz müdahale alımını daha iyi yaparız. Daha ucuza yaparız. Ama müdahale alımına talip değiliz. Devlet ihtiyaç duyarsa biz buradayız. Niye değiliz. Çünkü ticaret yapmayı öğrendik. Kendi paramızı kendimiz kazanmayı öğrendik. İnsanın kendi kazandığı paranın kıymetini bilmeyi öğrendik. Bizim paraya ve kimseye ihtiyacımız yok artık. Biz buradan geri dönmek istemiyoruz artık. Ama böyle bir görev verilirse üretici adına yaparız.”