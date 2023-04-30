Türkiye Yelken Federasyonu’nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan Fişekhane Sailing Cup her yıl onlarca teknenin rekabet ettiği BAUISC Spring Trophy’nin üçüncü etabı olarak gerçekleşti.

Orsa-pupa seyrine göre kurulan şamandıra parkurunun yer aldığı Ataköy, Bakırköy ve Zeytinburnu açıklarında, gün boyunca 2 farklı yarış yapıldı, sahil şeridine paralel kurulan rotada 40’a yakın yelkenli kıyasıya rekabetle yarıştı. Birbirinden farklı boyda ve modelde teknelerin bulunduğu yarış filosu IRC-0-1-2-3-4, Sportsboat ve Gezgin sınıflarına ayrıldı ve her tekne sahip olduğu reyting değerlerine göre, kendi sınıflarında derecelendirildi.

Yarışlar bittikten sonra ise Fişekhane’de gerçekleştirilen kupa töreni ile her sınıfın ilk 3 derecesine giren takıma ödülleri takdim edildi ve yelkenciler yılın ilk yelkenci partisinde günün yorgunluğunu attılar.