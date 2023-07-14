Tarihi atmosferiyle sinemaseverleri eşsiz bir açık hava sineması deneyimi yaşamaya davet eden Fişekhane’nin temmuz ayı programında "Masum", "Tori ve Lokita", "Aşk", "Belki Evet, Belki Hayır" ve "Ayrılma Kararı" gibi festival filmleri de yer alıyor. Fişekhane’deki eşsiz açık hava sinema keyfinin biletleri, Biletinial’da satışa sunuldu.

Eski zamanların en sevilen etkinliklerinden açık hava sinemaları, son yıllarda yeniden popüler oldu. Tiyatro oyunları, konserler, sinema gösterimleri, ses getiren sergiler ve birbirinden özel etkinliklerle İstanbul’da kültür ve sanatın yeni adresi olan Fişekhane, özellikle şehirdeki yaz akşamlarının vazgeçilmez etkinliklerinden olan açık havada sinema keyfini yaşamak isteyenlerin yeni uğrak noktası oldu. Sinemaseverleri eşsiz bir açık hava sineması deneyimi yaşamaya davet eden Fişekhane, bu yılki programında özenle seçilmiş filmleri bir araya getiriyor. Fişekhane’nin temmuz ayı programında "Masum", "Tori ve Lokita", "Aşk", "Belki Evet, Belki Hayır" ve "Ayrılma Kararı" gibi birbirinden güzel festival filmleri de yer alıyor. Filmlerin biletleri ise Türkiye’nin lider online etkinlik biletleme şirketi Biletinial’da satışa çıktı.