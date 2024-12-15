Rize’de fırtınadan kaynaklı oluşan dalgalar vasıtası ile geldiği düşünülen deniz mühimmatı karaya vurdu.

Olay Çayeli ilçesine bağlı Büyüktaşhane Mahallesi’nde meydana geldi. 2 gündür etkili olan fırtınanın ardından sahilden geçen vatandaşlar kayalıkların içerisinde ne olduğunu anlayamadıkları bir cisim olduğunu fark ederek 112 Acil Çağrı merkezine ihbarda bulundu. Olay yerine sevk edilen polisler geniş çapta güvenlik önlemi alarak vatandaşların bölgeden uzak durmasını sağladı. Dalgaların getirdiği düşünülen ve ilk belirlemelere göre deniz mühimmatı olduğu anlaşılan cisim ekipler tarafından güvenlik altına alındı. Cismin ne olduğu ile ilgili kesin bilgi yapılacak olan uzman çalışmaları neticesinde belli olacak.

Mahallerinde bulunan ve hayatında ilk defa gördüğü cismin kendilerini tedirgin ettiğini dile getiren Bünyamin Bilgin “Mahallemizde böyle bir şey olması izi tedirgin etti. Geldik, baktık. Deniz mühimmatına benziyor. Büyük ihtimal geçen gün ki fırtınada dalgalarla kıyımıza ulaşmış. Polis ekipleri de bomba imha ekipleriyle birlikte burada. Büyük ihtimal bombayı buradan alıp imha edecekler. Bizde tedirginiz ve bekliyoruz. İlk defa böyle bir şey gördüm” dedi.