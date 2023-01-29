Antalya’nın Serik ilçesinde şiddetli rüzgar sebebiyle pide fırınının bacası otomobilin üstüne düştü. Olay anı ve birkaç saniye önce cadde bulunan bir vatandaşın şans eseri dükkan içine girmesi anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Antalya’nın Serik ilçesinde şiddetli rüzgar sebebiyle pide fırınının bacası otomobilin üstüne düştü. Olay anı ve birkaç saniye önce cadde bulunan bir vatandaşın şans eseri dükkan içine girmesi anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Olay, Serik ilçesine bağlı Merkez Mahallesi, Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Rüzgarın şiddetini artırmasıyla birlikte pide dükkanının yaklaşık 10 metre uzunluğundaki fırın bacası, park halindeki otomobilin ve motosikletin üzerine düştü. Olay sonrası kamera kayıtlarını incelediklerini belirten iş yeri sahibi Selçuk Şaşmaz, "3-5 saniye önce olsaymış birisinin üzerine düşmüş olabilirmiş. Çok şükür insanlara bir şey olmadı" dedi.

Şans eseri ucuz atlatılan olay sonrası bir aracın camları kırıldı. Pidecilik işiyle uğraşan Selçuk Şaşmaz, "Akşam dükkanı kapatmıştık, saat 20.00 civarlarında gelen fırtına nedeniyle bize ait olan baca komple aşağıya göçmüş. Karşıda otomobilin camını kırmış. Maddi hasar vardı onu da karşıladık. Kamera kayıtlarını inceledik, 3-5 saniye önce olsaymış birisinin üzerine düşmüş olabilirmiş. Çok şükür insanlara bir şey olmadı" şeklinde konuştu.