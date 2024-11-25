Hatay’da kuvvetli rüzgarın etkisiyle devrilen tabelanın altında kalmaktan son anda kurtulan küçük çocuğun o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Meteorolojinin uyarıda bulunduğu Hatay’da kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Reyhanlı ilçesi Değirmenkaşı Mahallesi’ndeki bir galerinin de tabelası fırtınanın etkisiyle devrildi. Bu esnada evlerinin önündeki yola aracını park eden ve araçtan inen Berber ailesi de korku dolu anlar yaşadı. Devrilen tabelanın ailenin 11 yaşındaki evladı Yusuf Polat Berber’i santimlerle teğet geçtiği anlarsa anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

“Anlık bir rüzgar çıktı ve ne olduğunu anlamadan tabela devrildi”

‘Verilmiş sadakamız’ varmış diyerek evladının olayı yara almadan atlattığını dile getiren baba Ahmet Berber, “Marketten geldiğimizde evin önüne arabayı park etmiştik. Anlık bir rüzgar çıktı ve ne olduğunu anlamadan tabela devrildi. Çocuğum kaldırımdaydı, Rabbim korudu. Verilmiş sadakamız varmış, saniyelik bir olay yaşadık. Bir fırtına çıktı ve tabela devrildi" diye konuştu.

“Ölümden kıl payı kurtulduk”

Tabelanın üzerine doğru geldiği anları anlatan Yusuf Polat Berber, “Biz arabadan indiğimizde tabela direkt bizim üzerimize doğru düştü. Ölümden kıl payı kurtulduk” dedi.