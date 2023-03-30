Erzincan’ın Tercan ilçesinde fırtınanın çatısını uçurduğu ahırda 15 kuzu telef oldu.

Sabah saatlerinde kuvvetli rüzgârın etkili olduğu Tercan ilçesinde Erkan Kurukol’a ait ahırın çatısı uçtu, tavanda yıkılma meydana geldi. İlçeye 3 kilometre mesafedeki Çiftlikler mevkiinde meydana gelen olayda fırtına ahırın çatısını uçururken içeride bulunan 15 adet süt kuzusu telef oldu.

Öte yandan fırtına dün Erzincan merkezde de bir caminin minaresini yıkmış çok sayıda apartmanın da çatısının uçmasına neden olmuştu.