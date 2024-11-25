Eskişehir’de son günlerde etkisini fazlasıyla gösteren yağış ve fırtınalardan dolayı kırılan şemsiyeler, tamircilerde yoğunluğa sebep oldu.

Yağışlar ve etkisini gösteren kuvvetli fırtınalar, şemsiyelerin zorlanıp kırılmasına sebep oluyor. Bu sebeple vatandaşlar, zorlu hava şartlarında dışarı çıkarken yanlarına aldıkları şemsiyelerini çöpe atmak yerine tamire vermeyi tercih ediyor. Şemsiye tamircisi ve bıçak bileyicisi Erhan Erdoğan, son zamanlarda şemsiye tamirlerinde yoğunluk olduğunu belirtti.

“Rüzgar şemsiyenin düşmanıdır”

Uzun yıllardır bıçak bileme ve şemsiye tamirciliği yaptığını belirten Erhan Eroğlu, son zamanlarda kırık şemsiyelerin çokça getirildiğini ve yoğunluk yaşandığını belirtirken, “Şemsiye tamiri yapıyorum. Yağmurların başlamasıyla şemsiye tamiri işi arttı. Havalar bozmaya, yağmur çiselemeye başladı. Durmadan gelecek gibi gözüküyor yağmur. Son günlerde işlerimizde artışlar oldu. Hele yağmurların olduğu günlerde şemsiye daha çok geliyor. Şemsiyenin tamiri biraz uzun sürüyor. Günde 3 ila 5 civarında şemsiye tamir ediyorum. Tamir fiyatları ise ürünün durumuna göre değişiyor, 100 liradan başlayıp yukarıya doğru yavaş yavaş çıkıyor. Vatandaşların, şemsiyeyi kullanırken rüzgara çarptırmamaya dikkat etmesi gerekir. Rüzgar şemsiyenin düşmanıdır, bunu insanların bilmesi lazım” ifadelerine yer verdi.