Haftaya fırtına ile başlayan Batı ve Orta Karadeniz’de, ilerlemekte güçlük çeken çok sayıda yük ve balıkçı gemisi Sinop’un doğal limanına demir attı.

Haftaya fırtına ile başlayan Batı ve Orta Karadeniz’de, ilerlemekte güçlük çeken çok sayıda yük ve balıkçı gemisi Sinop’un doğal limanına demir attı.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü tarafından, 6 Şubat Pazartesi sabah saatlerinden itibaren Orta ve Batı Karadeniz’in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağış beklendiği, deniz üzerinde ise salı gününe kadar 6 ila 8 kuvvetinde fırtına uyarısı yapıldı. Fırtınadan kaçan ve ilerlemekte güçlük çeken 50’ye yakın yük ve balıkçı gemisi, Sinop kıyılarına yanaşarak fırtınanın dinmesini beklemek üzere doğal limana demir attı.

Sinoplu vatandaşlar, geçmişte gemilerin fırtına dolayısıyla sıklıkla Sinop kıyılarına yanaştığını, ancak bugün eskiye göre limanda çok daha fazla geminin demir atmış vaziyette olduğunu söylediler.