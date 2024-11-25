Kahramanmaraş’ta dün fırtınada üzerine çatının düşmesi sonucu ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam merkez Dukadiroğlu ilçesi Şazibey Mahallesi Canlı Hayvan Borsası arkasındaki hayvancılık tesisinde meydana geldi. Saatte 70 kilometre hıza ulaşan fırtınada küçükbaş hayvanların bulunduğu yapının çatısı çöktü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, yaşanan olayda A.Ç. (57) hafif şekilde, Mevlüt Altıntaş (42) ise ağır yaralandı. Yaralılar, 112 görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Mevlüt Altıntaş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.