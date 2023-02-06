Uşak’ta Murat Dağı’ndan Banaz ilçesine seyir halinde olan 3 araç, fırtına nedeniyle dağda mahsur kaldı. Vatandaşlar dağda mahsur kaldıklarını ekiplere bildirdi. İhbarlar sonrasında bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ve jandarma ekipleri yol açma çalışmalarının ardından araçlarda mahsur kalan 16 kişiyi kurtararak Banaz’a getirdi.

Siirt-Şırnak kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı

Siirt-Şırnak kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı

Uşak’ta dağda fırtına sonrası mahsur kalan 16 vatandaş İl Özel İdare ve Jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

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