Bursa’nın Gemlik ilçesinde, şiddetli rüzgarda iskeleden denize düşen yaşlı adam kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bursa’nın Gemlik ilçesinde, şiddetli rüzgarda iskeleden denize düşen yaşlı adam kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gemlik’te iskelede balık tutan vatandaşlar, denizde bir adamın yüzdüğünü zannettiler ancak su üstünde yüz üstü duran adamın ayağında ayakkabı olduğunu fark edince yaşlı adamı kurtarmak için seferber oldular. Yaşlı adamı kurtarmak için bölgede bulunan 2 vatandaş denize atlarken, boğulmak üzere olan adamın kafasını su üzerinde tutmak için büyük çaba sarf ettiler. İlk olarak vatandaşlar, sonrasında da itfaiye ekipleri, adamı denizden çıkarmak isterken fırtınanın etkisiyle zor anlar yaşadı. Sudan çıkarılınca ilk müdahalesi ve kalp masajı yapılan 68 yaşındaki Mahmut Türker, 112 ekipleri tarafından Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşlı adam hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekiplerinin olayla ilgili tahkikatı sürüyor.