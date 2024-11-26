Antalya Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu şiddetli yağmur, fırtına, hortum ve dolu nedeniyle birçok üreticinin zarar gördüğü alanlarda hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya’da hafta sonu etkili olan olumsuz hava şartları üretim alanlarında zarara yol açtı. Hortumun vurduğu bölgelerde seralar ve tarım arazileri zarar gördü. Afetin yaşandığı ilk andan itibaren üreticileri yalnız bırakmayan Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Manavgat, Serik, Aksu, Alanya ve Kepez’de kapsamlı incelemelerini sürdürüyor. Çiftçilerin zarar gördüğü bölgelerde hasar tespit çalışması yapan Büyükşehir ekipleri, hasarın boyutlarını ve üreticilerin zararlarını yerinde tespit etmek için saha çalışmaları gerçekleştiriyor.

İlk etapta sera naylonu yardımı

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Serik’te de hasarın boyutlarını tespit etmek için harekete geçti. Abdurrahmanlar, Hacıosmanlar, Yanköy, Kürüş ve Belkıs mahallelerinde kapsamlı bir inceleme yapan ekipler, mağdur çiftçilerin zararlarını en kısa sürede gidermek için çalışma yapıyor. İlk etapta, hasar gören seralar için sera naylonu desteği sağlanacağı açıklandı. Çiftçilerin yaralarının sarılması ve üretimlerine devam edebilmeleri adına büyükşehirden gerekli tüm adımların atılacağı belirtildi.

Büyükşehir yetkilileri, tarımsal üretimin sürekliliği için çiftçilere destek vermenin öncelikli görevleri arasında olduğunu vurgulayarak, “Serik’teki üreticilerimizin yanındayız. Ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarını tamamlar tamamlamaz gerekli yardımlar hızla ulaştırılacak” açıklamasında bulundu.

Çiftçilere destek sözü

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat’ta yaşanan fırtınadan zarar gören mahallerde de hasar tespitine başladı. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri Manavgat ilçesi Yalçıdibi, Örenşehir, Çenger, Boztepe, Karakaya ve Belenobası Mahallesinde bulunan muz, ejder meyvesi ve sebze seralarında incelemelerde bulundu. Fırtınadan zarar gören çiftçilere destek sözü verildi.

Kepez Varsak bölgesinde de Altıayak ve Şelale Mahallelerinde seraları zarar gören vatandaşlar ve muhtarlar Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden yardım talep etti. Bölgeye giden Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri seralarda hasar tespiti yaptı.