Hatay’da şiddetli fırtınaya dayanamayan konteyner oyuncak gibi savrulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Meteorolojinin kuvvetli fırtına uyarısında bulunduğu Hatay’da geçtiğimiz gün fırtına etkisini hissettirdi. İskenderun ilçesinde fırtına ağaçları yerinden söktü. Kentin yüksek kesimlerinde bulunan şantiye alanlarındaysa prefabrik yapıların çatıların yerinden uçtu. Kuvvetli fırtınanın etkili olduğu İskenderun’da bulunan konteyner kentte şiddetli fırtınaya dayanamayan konteyner kağıt gibi uçtu. Konteynerın uçma anları güvenlik kamerasına yansıdı. Olayda herhangi bir yaralanma olmazken, fırtına nedeniyle konteyner parçalandı.