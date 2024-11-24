Hatay’da kuvvetli fırtınanın 3 katlı apartmanın metal çatısını uçurduğu anlar kameraya yansıdı.

Meteorolojinin uyarıda bulunduğu Hatay’da kuvvetli fırtına ve yağış gece saatlerinden itibaren etkisini hissettirmeye başladı. Gün boyu devam eden fırtına ve yağış, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi’nde 3 katlı bir apartmanın metal çatısı uçarken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay sırasında caddede kimsenin olmaması muhtemel yaralanmaları önlerken, cadde üzerinde park halindeki araçlar da hasar gördü.