Rize’de 18 gün önce meydana gelen fırtınada sahilde dalgaların zarar verdiği işletmeler sosyal medyadan kaynaklı oluşan algı nedeniyle 18 gündür müşteri bulamıyor.

13 Aralık 2024 tarihinde şiddetli fırtına Rize’yi etkisi altına almış, sahil kesiminde olan birçok işletme fırtınadan olumsuz etkilenmişti. Fırtınanın neden olduğu dev dalgalar bazı işletmelerin camlarının kırılmasına neden olurken Rize Belediyesi’nin sosyal tesislerinde de vatandaşların oturma alanlarına zarar vermişti. Fırtınanın ardından işletmeler 1 gün içerisinde tadilatlarını yaptı ve hizmete açıldı ancak etkisini kaybeden dalgalar bu kez yerini etkisi devam eden sosyal medyaya bıraktı. Öyle ki o akşam ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada hızla yayılmaya devam etti. Bu da vatandaşlarda "Sahildeki işletmelerde hizmet verilmiyor" algısına neden oldu.

“Üzerinden 2 hafta geçmesine rağmen insanlar arıyor”

Dalgaların işletmelerde bıraktığı zararın 1 günde giderilmesine rağmen sosyal medyanın verdiği zararın devam ettiğini dile getiren işletme müdürü Gülşen Mahmudoğlu “Fırtına o akşam baya bir yüksek dalgaların oluşmasına sebep oldu. Bu durumdan bizde biraz etkilendik. Ama çok da fazla sürmedi. 1 gün içerisinde hemen toparlandık ve hizmete başladık. Üzerinden 2 hafta geçmesine rağmen, insanların halen daha bizi arayıp ‘Hizmet veriyor musunuz?’ diye sorması ilgimizi çekti. Ben artık bir şey yapmamız için sosyal medyaya düşmemiz yeterli diye düşünmeye başladım. Bizi dalgalar biraz savurmuş olabilir ama o da sosyal medyanın azizliği diyelim. O da şöyle; dalgalar bizi vurdu mu? vurdu. Ama bunun temizliği tadilatı 1 gün sürdü” ifadelerini kullandı.

“Bizi dalgalar hiç mağdur etmedi, sosyal medya mağdur etti”

Sahildeki işletmeleri dalgalardan çok sosyal medyada yapılan paylaşımların mağdur ettiğine dikkat çeken bir başka işletme yetkilisi Şevki Akgün ise “Geçtiğimiz haftalarda dalgalar nedeniyle işletmemizde bir zarara maruz kaldık. Ama akabinde bu durumu hemen telafi ederek 24 saat sonra yeniden hizmete açtık. Günümüzde maalesef sosyal medya daha çok etkin olduğu için bir paylaşım, bir paylaşım, bir paylaşım daha derken çok büyük kitlelere yayılıyor. Bu da insanlar tarafından ‘Sahildeki işletmelerde çok büyük bir felaket oldu, yıkıldı’ gibi cümlelerin kullanılmasına neden oldu. Ama aslı öyle değil. 1-2 tane camımız kırıldı ve hızlı bir şekilde yeniledik. 24 saat kapalı durduk ve sonra hizmete başladık. Bizi dalgalar hiç mağdur etmedi aslında, bizi sosyal medya mağdur etti. Dalgalar, doğa gereğini yapıyor” şeklinde konuştu.