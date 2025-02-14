Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın (OKA) 2024 Yılı Teknik Destek Programları 6. döneminde destek almaya hak kazanan projeler açıklandı. "Katma Değerli Üretim ve İhracatın Geliştirilmesine Yönelik Teknik Destek Programı" ile Samsun’da desteklenecek projeler için sözleşme imza törenleri gerçekleştirildi.

Samsun’da faaliyet gösteren üç firma, ihracat süreçlerini geliştirmek, küresel pazarlarda rekabet gücünü artırmak ve sürdürülebilir üretim dönüşümünü sağlamak için önemli projeler hayata geçiriyor. OKA’nın desteklediği teknik destek projeleri ile firmalar uluslararası ticarette daha güçlü bir konuma gelmeyi hedefliyor.

Karbon ayak izini azaltacak

Cam, PVC ve alüminyum firması, karbon ayak izini azaltmak ve sürdürülebilir üretim süreçlerine geçiş yapmak amacıyla uygulayacağı proje kapsamında; karbon emisyonlarının ISO 14064-1 standardına uygun şekilde hesaplanması, azaltım eylem planlarının oluşturulması ve SKDM’ye uyum sağlanması için gerekli eğitim ve danışmanlık hizmetleri sağlanacak. Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, enerji verimliliği projelerinin geliştirilmesi, çevresel izlerin detaylı analizi ve sürdürülebilirlik mevcut durum raporunun hazırlanması planlanan proje ile firma personeline sürdürülebilirlik konusunda eğitimler verilecek. Bu çalışmalar, firmanın ihracatta çevresel uyumluluğunu güçlendirerek uluslararası pazarlarda rekabet avantajı elde etmesini sağlayacak.

Cerrahi alet ve tıbbi cihazda küresel rekabet

Tıbbi cihaz sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın ürettiği yüksek kaliteli ürünleri küresel pazarlarda konumlandırmak amacıyla uygulayacağı teknik destek projesi kapsamında; pazar araştırmaları ile hedef ülkeler belirlenecek, ihracat süreçleri optimize edilerek operasyonel verimlilik artırılacak, markalaşma ve tanıtım çalışmalarıyla yurtdışı pazarlarda bilinirlik artırılacak. Ayrıca üretim süreçleri kalite standartlarına uygun hale getirilecek. Bu adımlar, firmanın uluslararası alanda güçlü bir tıbbi cihaz markası olması yönündeki yolculuğunu destekleyecek.

Kâğıtçılık firmasının yeni pazar hedefleri

Temizlik kâğıtları sektöründe faaliyet gösteren bir firma, doğrudan ihracata geçerek küresel pazarda büyümeyi hedefliyor. Bu doğrultuda uygulanacak teknik destek projesi kapsamında öncelikli hedef pazar olarak değerlendirilen Gürcistan, Batum’da bir şube ve depo kurulması için fizibilite çalışmaları yapılacak, tırlarla sevkiyat süreçleri optimize edilerek lojistik maliyetleri düşürülecek, ihracat prosedürleri ve uluslararası müşteri ilişkileri yönetimi konusunda eğitimler verilecek, markalaşma ve dijital pazarlama danışmanlığı ile firma bilinirliği artırılacak. Bu proje ile kağıtçılık firması, uluslararası pazarlarda doğrudan ihracat yapan güçlü bir marka haline gelmeyi amaçlıyor.