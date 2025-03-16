Kahramanmaraş’ta fırınlarda Ramazan ayı nedeniyle yoğunluk sürerken, kente özgü lezzetlerden coğrafi işaret tescilli Ramazan çöreği de talep görüyor. Sahur ve iftar sofralarının vazgeçilmez tatları arasında yer alan çörek, kendine has aroması ve doyurucu özelliğiyle beğenilerek tüketiliyor.

Ülke genelinde olduğu gibi Kahramanmaraş’ta da 11 ayın sultanı Ramazan ayıyla fırınlarda başlayan yoğunluk devam ediyor. Kendine özgü baharat karışımıyla hazırlanan tescilli Ramazan çörekleri yoğun şekilde üretiliyor. Mahlep, tarçın, çörek otu ve susam gibi aromatik tatlarla zenginleştirilen çörek, uzun süre bayatlamaması ve besleyici yapısıyla dikkat çekiyor. Çıtır kabuğu ve yumuşak iç dokusuyla damakları şenlendiren çörek, tok tutması nedeniyle daha çok sahurda tüketildiği ifade edildi. Fırıncılar, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan çöreklerine yoğun bir talep olduğunu belirterek üretimi artırdıklarını söyledi.

Fırıncılardan Yılmaz Akçöp, Ramazan ayı boyunca çörek üretimine hız kesmeden devam edeceklerini belirterek, "Kahramanmaraş çöreği gelenek haline geldi. En meşhur çöreğimizi hazırlıyoruz taş fırında odun ateşinde pişiriyoruz. Ramazan ayında ve bayramında biz çörek bayramı diye hitap ederiz. Gelen misafirlere tatlı yerine hoşaf ile tüketilmek üzere ikram edilir. 7-8 çeşidimiz var. Yumuşak, şekerli, tuzlu, susamlı ve cips gibi çeşitlerimiz mevcut. Çöreklerin kilogramı 120-130 lira arasında" dedi.

Bu çöreği kendisine sevdirenin babası olduğunu onu da depremde kaybettiklerini anlatan Akçöp, babasından kalan bu geleneği sürdürmeye çalıştıklarını kaydetti.

Çörek almaya gelen müşteriler ise, "Artık evlerde hamur yoğurulmuyor ve insanlar hazırı tercih ediyor. Ne zaman gelseniz fırınlardan taze taze alabiliyorsunuz. Daha önce atalarımızın dedelerimizin kömbe diye adlandırdıkları yiyecek. Evlerde yapılırdı eskiden şu anda fırınlarda yapılıyor" ifadelerini kullandı.