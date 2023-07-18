Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gıda Kontrol Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saat 06.00’da İl Müdürü Barış Saylak’ın da katıldığı Menteşe ilçesindeki fırınlarda hijyen ve gramaj denetimi yapıldı.

Vatandaşların tarladan sofraya sağlıklı ve güvenilir gıda tüketmelerini sağlamak amacıyla Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gıda Kontrol Görevlileri tarafından fırınlarda denetim yapıldı. Menteşe ilçesinde gerçekleştirilen denetimlere katılan Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, vatandaşların sağlıklı gıda tüketimi için denetimlerin yıl boyu devam edeceğini açıkladı.

Fırın denetimlerinde; işletmelerin kayıt belgeleri, fiziki ortamları, asgari teknik ve hijyenik şartlara uygunlukları, son tüketim tarihleri, gıda maddelerinin muhafaza durumları, etiket bilgileri, satış yapılan yerler ve ekmek gramajları kontrol edildi. İşletme sahipleri ve çalışanları ise, gıda güvenliği ve personel hijyeni konularında bilgilendirildi.

Menteşe ilçe merkezi ve sanayi sitesinde bulunan fırınlarda yapılan denetimlerde eksiklikler belirlenen işletmeleri ek süre verilirken, özellikle vatandaşın sağlıklı gıda tüketimi konusunda hijyen konularında dikkatli olunması istendi.