Başiskele’de zabıta ekipleri, Ramazan ayına sayılı günler kala halk sağlığını korumak adına ilçe genelinde faaliyet gösteren fırınlara denetimleri sıklaştırdı.

Başiskele Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, periyodik olarak yaptığı fırın denetimlerine Ramazan ayı öncesinde hız verdi. Fırınlarda, özellikle hijyen ve gramaj konularında denetimler artırılırken, işletmelerin ruhsat ve hijyen belgeleri de kontrol edildi. İşletmelerde un çuvallarının muhafaza edildiği depolar, hamurun yapıldığı tekneler, hamurların bekletildiği odalar, çalışanların kıyafetleri, soyunma odaları, tuvaletler, yangın söndürme sistemleri, iş yeri açma ve çalışma ruhsatları ve üretim izinleri tek tek kontrol edildi. Eksik evrak tespit edilen fırın sahiplerine eksikliklerinin en kısa zamanda giderilmesi konusunda uyarılarda bulunan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gramajlara ve genel kurallara uyan esnafı tebrik ederek teşekkür etti. Zabıta ekiplerinin denetimleri, Ramazan ayı boyunca gıda üretimi yapan tüm işletmeleri kapsayacak şekilde devam edecek.