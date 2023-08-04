Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, halk sağlığını korumak için pide fırınlarına yönelik yürüttüğü denetimlerde ruhsat, hijyen, gramaj ve baca kontrollerini sağlıyor.

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla ilçe genelinde gıda satışı yapan işyerlerine yönelik denetim faaliyetlerini artıran Zabıta Müdürlüğü, çalışmalarını sürdürüyor.

Vatandaşların sağlığı için başta gıda satışı yapan işletmeler olmak üzere yoğunluğun olduğu işletmelere öncelik veren ekipler, ilçe genelindeki pide fırınlarını denetledi. Gıda ve Tarım İl Müdürlüğü ekipleriyle koordineli şekilde yürütülen denetimlerde başta hijyen olmak üzere işyeri ruhsatı ve ekmek gramaj kontrolleri yapıldı. Vatandaşlara daha kaliteli ekmeğin ulaşması için denetimlerini titizlikle sürdüren ekipler, özellikle yaz aylarında vatandaşların bacadan çıkan isten rahatsız olmamaları ve çevre kirliliğinin önüne geçmek adına bacaların da sağlıklı bir şekilde çalışıp çalışmadığını inceledi. Denetimlerde hiçbir olumsuzluğa rastlamayan ekipler, kurallara riayet edilmesi ve duyarlı olunması yönünde uyarılarda bulunarak, kurallara uymayan işletmelere ise cezai işlem uygulanacağını bildirdi.