Alınan bilgiye göre, saat 02.20 sıralarında Erzincan Uluköy’de fırının odunluk bölümünde yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye yangına müdahale etti. Yangın yaklaşık 1saat içerisinde söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.

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