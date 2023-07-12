Erzurum’un Palandöken ilçesinde fırında bulunan yardım kutusunu çalan yaşlı şahıs güvenlik kameralarına yansıdı.

Palandöken ilçesine bağlı Yenişehir semtinde bulunan bir fırında kasa üzerinde bulunan yardım kutusu, önceki gün sabah saatlerinde çalındı. Kutunun yerinde olmadığını fark eden fırın çalışanları, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Yapılan inceleme paraların bulunduğu kutuyu çalan şahsın M.K. olduğu belirlendi. Görüntülere saniye saniye yansıyan olayda M.K.’nin fırının boş bulunmasını fırsat bilerek içeriye girdiği, etrafta kimsenin olmadığına emin olduktan sonra cebinde getirdiği poşeti çıkardığı görülüyor. Ardından yardım kutusunu alan yaşlı adam, kutuyu poşete koyarak hızla fırından uzaklaşıyor.

İhbar üzerine fırına gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro amirliği ekipleri, kamera görüntülerini inceleyerek kimliğini belirledikleri şüpheliyi yakalamak için araştırma başlattı.