Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde gerçekleştirilen “Esnaf Buluşmaları” etkinliği sürüyor. Daha önce emlakçı, kahveci, kuaför ve eczacı esnafıyla yapılan buluşmalarda bu kez fırıncılarla bir araya gelindi. Başiskele Belediyesi’nin ev sahipliğinde Başiskele Sahili’ndeki özel bir restoranda gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, AK Parti Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral, MHP Başiskele İlçe Başkanı Serkan Günaydın, Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı ve ilçede faaliyetlerini sürdüren fırıncılar katıldı. Toplantıda özellikle pandemi döneminde fırıncıların fedakarlığına teşekkür ederek başlayan Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, hijyen konusunda da çok dikkatli olunduğunu ve bizzat fırıncılara da hijyen eğitimi vermek istediklerini söyledi.

“Pandemi sürecinde çok güzel işler yaptık”

Toplantıda konuşan Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, koronavirüs salgını dolayısıyla çok zorlu bir süreci geride bıraktıklarını vurgulayarak fırıncıların bu dönemde en fazla emek veren ve fedakarlık gösteren meslek gruplarından biri olduğunu söyledi. Başkan Özlü, “Özellikle sokağa çıkma yasağında vatandaşlarımızın evlerine kadar ekmek servisi yaparak özverili çalışmalarınızla büyük takdir topladınız. Bu zorlu süreçte 7 gün 24 saat mesai yapmaya devam ettiniz. Gerçekten çok başarılı ve gönülden güzel işler yaptınız. Hepinizi canı gönülden tebrik ediyorum” dedi.

“Halkımızın sağlığını önemsiyoruz”

Toplum sağlığının korunmasında fırın esnafının çok büyük rolü olduğunu söyleyen Özlü, “Başiskelemiz’deki fırın dükkanlarının ve çalışanlarının hijyen konusunda çok dikkatli olduğunu görüyoruz. Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz ilçemizdeki her bir ekmek ve unlu mamuller üreten firmaları periyodik olarak denetliyor. Hemşehrilerimizin sağlığını korumak adına her türlü önlemlerimizi alıyoruz. İlçemizde her bir birey bizim emanetimiz, o yüzden toplum sağlığını çok önemsiyoruz. Bu noktada ayrıca fırıncılarımıza yönelik hijyen eğitimi de vermek istiyoruz” diye konuştu.

Program sonunda Başkan Özlü, toplantıya katılan fırıncılara kendi fırın dükkanlarının isimlerinin yazılı olduğu önlük ve çeşitli hediyeler takdim etti.