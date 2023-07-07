Dünya genelinde etkili olan El Nino, hava sıcaklıklarında rekorlara neden oluyor. Türkiye’de de etkisini arttıran hava sıcaklığının gün içerisinde 40 dereceyi bulduğu Elazığ’da ise fırıncılar, serinlemek için farklı yöntemlere başvuruyor.

Dünya tarihinde 4 Temmuz’da en sıcak gün olarak kayda geçmesiyle birlikte Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ’da da bunaltıcı sıcaklar günlük yaşamı giderek zorlaştırıyor. Hava sıcaklığının gün içerisinde 40 dereceyi bulduğu kentte, sıcaklığa en çok maruz kalanlar ekmek fırınlarında ocak başında çalışan ustalar oluyor. İnsanlar gölgede durmakta bile zorlanırken, fırında ocak başında çalışan ustalar, hem fırının sıcaklığı hem de aşırı yaz sıcaklarıyla mücadele ediyor. İki kat arttığı sıcakta çalışan ustalar, müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için üretimlerine aralıksız devam ediyor. Yazın bol bol su tükettiklerini kaydeden ustalar, serinlemek için ise giydikleri önlükleri soğuk suda ıslatarak serinlemek için bir yönteme başvurduklarını dile getirdi.

’’Üstümüzü ıslatıyoruz’’

Bunaltıcı ve sıcak hava altında hizmet etmeye gayret ettiklerini dile getiren fırın işletmecisi Ahmet Kızılelma, ’’Tüm Türkiye’de olduğu gibi Elazığ’da da sıcaklar yükseldi. Bununla birlikte fırıncılık mesleği daha zor bir hale geldi. Buna önlem olarak kendi yöntemlerimizle serinleyebildiğimiz kadar serinliyoruz. Fakat bunaldığımız, sıkıldığımız zamanlar da oluyor” dedi.

Fırın çalışanı a Mehmet Durmuş da, ’’Fırının verdiği sıcak, havaların sıcağı, yemeklerin sıcağı zor geçiyor. Serinlemek için su içiyoruz, üstümüzü ıslatıyoruz” diye konuştu.

Ustalardan Mustafa Ayta ise ’’Bilindiği üzere Türkiye’de havaların ısınmasıyla birlikte fırıncı esnafının zor günleri başladı. Soğuk su ile duş alıyoruz, elbiselerimizi ıslatıp giyiyoruz. Bu şekilde günü kurtarmaya çalışıyoruz. Vatandaşa hizmet etmeye devam ediyoruz’’ şeklinde konuştu.