Tokatlı fırıncılar, Ramazan ayında oruçlu halde yüksek sıcaklıkta çalışarak iftar sofraları için yüzlerce pide hazırlıyor.

Ramazan ayının en büyük simgelerinden biri olan sıcak ve taze pideler iftar sofralarının vazgeçilmezleri arasında yerini alıyor. Ancak bu lezzetli pidelerin arkasında, fırıncıların yoğun ve yorucu mesaisi var. Gün boyunca yüksek sıcaklıkta çalışan fırıncılar, oruçlu halde ayakta durarak yüzlerce pide hazırlıyor. Günün erken saatlerinde işe başlayan fırıncılar, hamur yoğurmaktan pideyi fırına sürmeye kadar her aşamada büyük bir emek harcıyor. Özellikle iftar saatine yaklaşırken fırınların önünde oluşan uzun kuyruklar, iş temposunu daha da artırıyor. Sıcak fırının başında ter döken ustalar, Ramazan ayının bereketini ve manevi atmosferini hissederek zorlu mesailerine devam ediyor. Fırıncılar hem fiziksel yorgunluk hem de susuzlukla mücadele ederken, iftar sofralarına en güzel pideleri ulaştırmanın gururunu yaşıyor.

Mesailerinin uzun ve yorucu olmasına rağmen Ramazan ayına özel pide yapmanın kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını belirten Ahmet Yeşersin, "14 yaşından itibaren bu işi yapıyorum. Elbette ramazan ayında, şu anda oruçlu olduğumuz halde fırının başında çalışmak zorlayıcı olabiliyor ama bu bir halka hizmet olduğu için, Allah sabır veriyor ve bir şekilde üstesinden geliyoruz" dedi.

Sıcak fırının başında geçirilen uzun saatlerin ardından ezan sesiyle birlikte oruçlarını açan fırıncılar, yorgunluklarını bir nebze olsun unutuyor.