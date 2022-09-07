Konya’da bitişiğinde bulunan iş yerine fırın açmak isteyen isteyen kişiyi öldürüp 2 kişiyi de yaralayan fırıncı, olaydan sonra birlikte kaçtığı arkadaşıyla birlikte Ankara’da kafede otururken kurulan özel ekip tarafından yakalandı.

Konya’da bitişiğinde bulunan iş yerine fırın açmak isteyen isteyen kişiyi öldürüp 2 kişiyi de yaralayan fırıncı, olaydan sonra birlikte kaçtığı arkadaşıyla birlikte Ankara’da kafede otururken kurulan özel ekip tarafından yakalandı.

Olay, 27 Ağustos Cumartesi günü Konya’nın Beyşehir ilçesi Dalyan Mahallesi 40463. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fırıncılık yapan Erdal Üstüner ortağı ve pastane ustası ile birlikte kiralık dükkan aradıkları sırada kendisi gibi fırıncılık yapan Sebahattin G.’nin hemen bitişiğindeki dükkanı tutmak istedi. Bu sırada Sebahattin G., yanındaki iş yerinde fırıncılık yapmasını istemediği Erdal Üstüner ile tartışmaya başladı. Çıkan tartışmada Sebahattin G., Erdal Üstüner’i ve yanındaki Y.A. ve pasta ustası M.Ş.’yi silahla vurdu. Silahlı saldırı sonrası Erdal Üstüner hayatını kaybederken, yaralanan 2 kişi ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından cinayet zanlısı olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.

Şüpheli kafede yakalandı

Olay sonrası Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından cinayet zanlısını yakalamak için özel ekip kuruldu. Şüphelinin Ankara’da olduğu bilgisine ulaşan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde şüphelinin peşine düştü. Özel ekip tarafından firari cinayet zanlısını yakalamak için 200’den fazla güvenlik kamera görüntüsü incelendi. Ekipler gece saatlerinde Ankara Yenimahalle ilçesinde bulunan bir kafede şüpheli Sebahattin G., ve birlikte kaçtığı düşünülen Mustafa İ.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Öte yandan, Beyşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Karapınar’da bulunan şüpheli Sebahattin Gülbahar’ın oğlu R.G. ve kardeşi H.G. de gözaltına alınmak üzere Konya’ya getirildi. Kasten öldürme suçundan gözaltına alınan şüpheli Sebahattin Gülbahar, Mustafa İ., R.G. ve H.G. soruşturmanın yürütüldüğü Beyşehir İlçe Emniyeti Müdürlüğüne sevk edildi.