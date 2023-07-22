Doğanköy İlkokulu ve Doğanköy Şehit Yakup Kurt Ortaokulu, gönüllü AK Parti üyeleri tarafından renkli bir dönüşüme uğradı.

AK Parti Nilüfer İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen gönüllülük çalışmaları çerçevesinde, Doğanköy İlkokulu ve Doğanköy Şehit Yakup Kurt Ortaokulu için anlamlı bir proje hayata geçirildi. AK Parti Nilüfer İlçe Başkanı Furkan Alpaslan’ın öncülüğünde gerçekleştirilen "Okul Boyama Projesi" ile iki okul da renkli bir dönüşüme uğradı ve katılımcılar keyifli anlar yaşadı.

Öğrencilerin mutluluğu için el ele verildi

Eğitim kurumlarının çocuklarımızın geleceği için önemli olduğunun bilinciyle hareket eden AK Parti Nilüfer İlçe Başkanlığı, eğitime ve öğrencilere katkı sağlamak amacıyla bu anlamlı projeyi hayata geçirdi. Doğanköy İlkokulu ve Doğanköy Şehit Yakup Kurt Ortaokulu için düzenlenen "Okul Boyama Projesi"ne, parti üyelerinin yanı sıra bölge halkı da yoğun ilgi gösterdi.

"Eğitime Verdiğimiz Destek Sürecek"

AK Parti Nilüfer İlçe Başkanı Furkan Alpaslan, etkinlik sırasında yaptığı açıklamada, eğitime verdikleri desteklerin süreceğini vurguladı. Alpaslan, "Bugün burada bir araya gelerek çocuklarımızın eğitimine katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Eğitim, geleceğimizin teminatıdır ve çocuklarımızın daha iyi şartlarda öğrenim görmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.