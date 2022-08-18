Kocaeli’de 38 yıldır cami duvarlarını kalem işi hat sanatıyla bezeyen nakkaş Mahmut Emekli, mesleğini büyük bir özveriyle sürdürüyor. 100’den fazla caminin duvarlarını hat sanatıyla süsleyen Emekli, "Yaşım kaç olursa olsun gözüm gördükçe, elim tuttukça bu mesleğimi yapmaya devam edeceğim" dedi.

Kocaeli’de 38 yıldır cami duvarlarını kalem işi hat sanatıyla bezeyen nakkaş Mahmut Emekli, mesleğini büyük bir özveriyle sürdürüyor. 100’den fazla caminin duvarlarını hat sanatıyla süsleyen Emekli, "Yaşım kaç olursa olsun gözüm gördükçe, elim tuttukça bu mesleğimi yapmaya devam edeceğim" dedi.

Kocaeli’de yaşayan 57 yaşındaki nakkaş Mahmut Emekli, 38 yıldır kalem işi hat sanatıyla camilerin iç süslemelerini yapıyor. Mesleğiyle 19 yaşında tanışan Emekli, genç yaşından itibaren camilerin, mescitlerin duvarlarını büyük bir aşkla adeta dantel gibi işliyor. 38 yıldır 100’den fazla camiyi kalem işi hat sanatıyla bezeyen zanaatkâr, mesleğini özveriyle sürdürüyor.

"Hattatın eserini duvara aktarıyoruz"

Şimdilerde Gölcük ilçesinde bulunan Sultan Baba Mescidinde çalışmalarına devam eden Mahmut Emekli, "Esma-ül Hüsna yazısının hattatı Mahmut Şahin hocadır. Benim yaptığım işin adı kalemkârlık, aynı zamanda nakkaş olarak da tabir ediliyor. Yanlış olarak hattat da deniliyor. Hattat, yazının kalıbını yazan zanaatkârdır, biz ise hattatın eserini duvara aktarıyoruz" dedi.

"Gözüm gördükçe, elim tuttukça bu mesleğimi yapmaya devam edeceğim"

Mesleğine 1984 yılında büyük bir merakla başladığını söyleyen Emekli, "Çıraklıkla başladım. O günden beri de fırça elimden düşmedi. 38 yıldır bu meslekteyim ve 100’den fazla camide çalıştım. İlk başladığımda 19 yaşında imam hatip lisesi son sınıftaydım. İçinde bulunduğumuz bu küçük mescitte 2 buçuk aydır çalışıyorum. Bazı insanlar mescide ya da camilere gelince bu yaptıklarımızı yapıştırma zannediyorlarmış, elle yaptığımızı öğrenince çok şaşırıyorlar. Çok zaman alan, sabır gerektiren bir iş. Yaşım kaç olursa olsun gözüm gördükçe, elim tuttukça bu mesleğimi yapmaya devam edeceğim. Cenab-ı Hak lütfederse gözüm ve elim sağlam olursa yine yaparım. Sanatın, insanı kendini dinleme ve kendini tanıma fırsatı veren bir imkan olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.