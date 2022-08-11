Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek ve Yönetim Kurulu Üyeleri, OSB’nin su ve ulaşım başta olmak üzere çeşitli altyapı projeleri ile ilgili Ankara’da bir dizi üst düzey temaslarda bulundu.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek ve Yönetim Kurulu Üyeleri, OSB’nin su ve ulaşım başta olmak üzere çeşitli altyapı projeleri ile ilgili Ankara’da bir dizi üst düzey temaslarda bulundu.

Gaziantep Organize Sanayi Bölge Başkanı Cengiz Şimşek, Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Cıncıkcı, Hüseyin Ulutaş, Özgür Özdağlı, İbrahim Gümüşoğlu, Savaş Mahsereci ve Bölge Müdürü M. Özer Özcan’dan oluşan OSB Heyeti, Ankara’da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Fatih Turan’ı ziyaret ederek, OSB’nin devam eden ve planlanan altyapı projeleri ile ilgili görüşmeler gerçekleştirdi.

Proje, Bakan Varank’a teslim edildi

OSB Başkanı Cengiz Şimşek ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’la, Fırat’ın suyunun OSB’ye getirilmesini sağlayacak proje üzerinde görüş alışverişinde bulundu. Görüşme sırasında, OSB Başkanı Cengiz Şimşek, Gaziantep OSB kullanma suyu uygulama projesini ihalesinin yapılması için Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a teslim etti.

Kesintisiz, kaliteli ve ucuz su

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan sanayi tesislerinin gelecekte su sorunu yaşamaması için Fırat’ın suyunun OSB’ye getirilmesinin büyük önem taşıdığını belirten OSB Başkanı Şimşek, “Fırat nehrinin suyunun OSB’ye getirilmesi OSB için olduğu kadar Gaziantep için de hayati önem taşıyor. Projenin hayata geçirilmesi ile birlikte yer altı su kaynaklarımız korunacak aynı zamanda sanayi tesislerimiz kesintisiz, kaliteli ve daha ucuz suya kavuşacak. Bu önemli projeye desteğini ve emeğini esirgemeyen Bakanımız Mustafa Varank’a teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

Ulaşımı rahatlatacak proje

Başkan Şimşek ve beraberindeki heyet, OSB’nin ulaşım ile ilgili sorunların çözümü için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile makamında bir görüşme yaptı. Görüşme sırasında, OSB Başkanı Cengiz Şimşek, Organize Sanayi Bölgesine ulaşımı kolaylaştıracak olan projelerle ilgili Bakan Karaismailoğlu’na bilgi verdi ve Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Erikçe Köprülü Kavşağı Yapım İşi Projesini onaya sundu. Proje ile birlikte 4, 5 ve 6. OSB’ye gelen yol kısalacak ve Adana yoluna doğru trafik yükü azalacak.

“Otoban gişeleri OSB dışına çıkarılmalı”

Ulaşım kolaylaştırılmasının önemine dikkat çeken Başkan Cengiz Şimşek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile yapılan görüşmeyle ilgili olarak, “OSB’ye ulaşımın kısaltılmasını ve kolaylaştırılmasını çok önemsiyoruz. Sayın Bakanımız Adil Karaismailoğlu ile ulaşım altyapımız ve projelerimiz hakkında geniş bir görüşme gerçekleştirdik. OSB bağlantılı köprülü kavşak projemiz hakkında bilgi verdik. OSB içindeki yolları kısaltacak olan bu proje ile hem maddi kazanç elde edileceğini hem de kamyon ve TIR’ların çevreye zararlı olan egsoz gazlarının azaltılacağını anlattık. Ayrıca, OSB içerisinde bulunan Otoban gişelerinin OSB sınırı dışına alınmasını talep ettik. Sayın Bakanımıza ilgisinden ve desteğinden dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Başkan Şimşek ve beraberindekiler Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Fatih Turan’ı da ziyaret ederek, Gaziantep OSB’nin devam eden ve planlanan projeleri ile ilgili görüş alışverişinde bulundular.