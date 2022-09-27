Elazığ’da düzenlenen konser ve semah gösterisi, izleyenlerin beğenisini topladı.

Elazığ’da düzenlenen konser ve semah gösterisi, izleyenlerin beğenisini topladı.

Elazığ Kent Konseyi ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü katkılarıyla "Fırat’ın Semahları" programı çerçevesinde konser etkinliği düzenlendi. Baskil, Keban, Ağın ilçesine ait nefes ve semahların yer aldığı konserde cura, tembur, kopu ve bağlama gibi geleneksel Türk halk müziği sazları icra edildi. Nurettin Ardıçoğlu Kültür Merkezinde düzenlenen ve Türk halk müziği sanatçısı Aygün Çam tarafından seslendirilen semah konseri, büyük beğeni topladı. Sahnede Çam’a ayrıca bağlama sanatçısı Ertan Metin ve Fevzi Çakmak Mahallesi Ehlibeyt Cem Evi Semah ekibi öğrencileri eşlik etti.

Elazığ’ın aşıklık geleneği ile Anadolu’da önemli bir konuma sahip olduğunu ifade eden Çam, "Bugün Elazığ’da bir ilki gerçekleştirerek ilimize ve yukarı Fırat bölgesine ait ‘Fırat’ın Semahları’ adlı konserimizi gerçekleştirdik. Konserde Baskil semahlarını ve son 8 yılda bölgede derlemiş olduğumuz nefes ve semahları seslendirdik. Musiki anlamında çok köklü ve kadim bir geçmişe sahip olan Elazığ ili, aşıklık geleneği ile Anadolu’da önemli bir konuma sahip. Bundan sonraki süreçte ise ilimizin ve bölgemizin aşıklık geleneğindeki eserlerini anlatmaya, seslendirmeye devam edeceğiz" dedi.

Etkinliğin Elazığ kültür renkliliğini yansıttığını dile getiren Elazığ Kent Konseyi Başkanı Rüstem Kadri Septioğlu ise, "Elazığ Kent Konseyi olarak yine önemli bir program gerçekleştirmiş bulunduk. Fırat’ın Semahları, Elazığ’ın kültür renkliliğini ve çeşitliliğini anlatan önemli bir etkinlik. Konserimize çok yoğun bir katılım sağlayan aziz şehrimizin insanlarına canı gönülden şükranlarımı sunuyorum. Kent konseyi olarak sanatsal ve kültürel etkinliklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Programa Vali Yardımcısı İsmail Alsancak, Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bilal Üstündağ, Elazığ İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demirbağ, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sait Çeçen, Elazığ Kent Konseyi Başkanı Av. Rüstem Kadri Septioğlu, Elazığ Dernekler Federasyon (ELFED) Genel Başkanı Kazım Gökhan Elgin ile il protokolü ve çok sayıda davetli katıldı.