Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Ağustos ayı Olağan Toplantısı’nda, Turgutlu ilçesine bağlı Subaşı Mahallesi’nde bulunan “Son Sokak” adlı sokağın adı, 20 Şubat 2015’te tarihinde Ege Üniversitesi’nde terör örgütü PKK üyesi bir öğrenci tarafından öldürülen Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun adı verildi. Gündeme gelen isim değişikliği maddesi, CHP grubunun ret oyuna karşın, MHP, AK Parti, İYİ Parti ve BBP’li meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Ağustos ayı Olağan Toplantısı’nda, Turgutlu ilçesine bağlı Subaşı Mahallesi’nde bulunan “Son Sokak” adlı sokağın adı, 20 Şubat 2015’te tarihinde Ege Üniversitesi’nde terör örgütü PKK üyesi bir öğrenci tarafından öldürülen Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun adı verildi. Gündeme gelen isim değişikliği maddesi, CHP grubunun ret oyuna karşın, MHP, AK Parti, İYİ Parti ve BBP’li meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Ağustos ayı Olağan Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün başkanlığında gerçekleştirildi. Gündem maddeleri arasında Turgutlu ilçesine bağlı Subaşı Mahallesi’nde bulunan “Son Sokak” adlı sokak isminin ‘Fırat Yılmaz Çakıroğlu Caddesi’ olarak değiştirilmesi teklifi de oylandı. Konu ile ilgili CHP Grubu adına söz alan Meclis Üyesi Fehmi Gülen, karara ret oyu vereceklerini ifade etti. Gülen, “Karşıt görüşlü öğrenciler arasında çıkan olaylar sonucu birçok vatandaşımızı kaybettik. Bunlardan birisini fazla öne çıkarmayı doğru bulmuyoruz. Bu nedenle CHP Grubu olarak hayır oyu veriyoruz” dedi.

CHP grubunun açıklaması üzerine konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Buraya isim verilirken mevcut Turgutlu Belediyesinden Cumhuriyet Halk Partisi, bununla ilgili ret oyu kullanıyor. Yani oraya Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun isminin verilmesine hayır oyu veriyor. Şimdi duyuyorum ki Büyükşehir Meclisi’ne de geldiğinde yine Cumhuriyet Halk Partisi oyunu ret olarak kullanacağını beyan ediyor. Ne hikmettir ki 17 Ocak 2017 tarihinde Manisa Büyükşehir Belediyesinin bir meclis kararı var. Fırat Yılmaz Çakıroğlu isminin Manisa girişindeki Kuva-yı Milliye heykelinin yanında Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen yeni kavşağa verilirken, oybirliğiyle bu karar geçiyor. Şimdi bu ne çelişkidir ki, o gün bu isme Cumhuriyet Halk Partisi evet derken, şimdi Turgutlu’daki bir sokağa, adı Son Sokak olarak geçen bir sokağa şehidimizin isminin verilmesine ret vermesine anlam verebilmiş değilim. Nasıl bir mantıktır çözemedim” dedi.

Madde ile ilgili söz alan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın da, “Bu konunun ajite edilmesini uygun görmüyoruz. Onu katledenlerin hain terör örgütü üyeleri olduğunu kabul ediyoruz. Ama biz burada bu işin şova dönüştürülmesine karşı olduğumuzu söylüyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise Akın’a “Şov falan yapmıyoruz başkanım, bir izin vereceğiz burda onu konuşuyoruz” dedi. Tekrar söz alan Akın ise biz aksini mi söyledik, biz de aynı şeyleri söylüyoruz, bunlar neden alkışlanmıyor? Niye alkışlamıyor sunuz? Nereye getirdiniz konuları. Biz burada siyasi prim elde etmeye çalışırsak yazıklar olsun bize” diye konuştu.

Başkan Ergün ise “Değerli başkan herkes fikrini söylemekte hür. Burada bir şehidimizin isminin verilmesi söz konusu, siz de burada ‘hayır’ kullanacağınızı ifade ettiniz. Diğer arkadaşlar da söz aldı fikrini açıkladı. Bundan niye gocunuyorsunuz. Madem bu kadar şerefli buluyorsunuz neden karşı çıkıyorsunuz bunu anlamadım bende” dedi.

Ardından MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü söz alarak, “Fehmi Bey’in söylediklerine katılmıyorum. Bu öğrenci çatışması değil. Bu resmen PKK’lı kişiler tarafından yapılan bir olay. Allah rahmet eylesin. Görüşünden, düşüncesinden dolayı hiçbir gencimiz zarar görmesin temennisindeyim. Bu konu üzerinde tartışılmasını uygun görmüyorum. Milliyetçi Hareket Partisi olarak ellerimizi onurlu bir şekilde evet oyu için kaldırıyoruz” dedi.

Son olarak İYİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Köse söz aldı. Köse, “Fırat Yılmaz Çakıroğlu, bizim partimize göre ve bana göre şerefli bir Türk gencidir. O’nu katledenler açıkça PKK’lıdır, teröristtir. İsminin her yere verilmesini istiyorum. O yüzden biz, şerefli ve gururlu bir şekilde ‘evet’ veriyoruz. Burada teröristlerin bir Türk gencini katletmesi olayı vardır” dedi.

Madde ile ilgili MHP ve İYİ Parti gruplarının da görüşlerini sunmasının ardından teklif, CHP grubunun ret oyuna karşın oy çokluğuyla kabul edildi.