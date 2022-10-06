Fırat Üniversitesi’nde birinci sınıf öğrencilerine yönelik oryantasyon programı düzenlendi.

Fırat Üniversitesi’nde birinci sınıf öğrencilerine yönelik oryantasyon programı düzenlendi.

Fırat Üniversitesinde 2022-2023 akademik yılı oryantasyon programı gerçekleşti. Programda Üniversite hayatına yeni başlayan öğrencilere üniversitesi hakkında çeşitli bilgiler aktarıldı. Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen programa, Rektör Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Bilal Üstündağ, Prof. Dr. Soner Özgen, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Yeni eğitim öğretim hayatını hayırlı olmasını dileyen Rektör Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, “Bizler seçtiğiniz alanlarda sizleri akademik bilgi ile donatarak vatanına, devletine, milletine, bayrağına kısacası bizi biz yapan değerlere sahip erdemli ve ferasetli bireyler olarak yetişmeniz için burada sizlerle birlikteyiz. 1975 yılında yani 47 yıl önce kurulmuş bu kutlu çatı altında ilk kurulduğu günün heyecanı, mutluluğu ve kararlılığıyla daha gelişmiş ve pek çok alanda dünyadaki üniversitelerle rekabet edebilen bir kurum olarak sizlere rehberlik etmek ve yolunuzu aydınlatmak için buradayız. Birbirinizi severek ve diğer bütün canlılara değer vererek yaşamayı ilke ediniz. Başta anne, baba, akrabalarınız ve arkadaşlarınız olmak üzere bu ülkeye karşı olan görev ve sorumluluklarınızı asla unutmayınız” dedi.

Programın ardından Rektör Göktaş, stant açarak kulüplerini tanıtan üniversite öğrencileri kulüplerinin stantlarını gezdi.