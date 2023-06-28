Fırat Üniversitesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

Fırat Üniversitesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni gerçekleştirildi. Sabah namazının ardından Murad Camisinde gerçekleştirilen programda Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Göktaş Rektör ve Murad Cami tesislerinde akademik ve idari personellerle bir araya gelerek bayramlaştı. Rektör Göktaş, daha sonra Fırat üniversitesi Hastanesi acil servisine giderek görev başındaki sağlık çalışanlarının bayramını tebrik etti.

Bayramlaşma töreninde konuşan Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Göktaş, “Bayramlar, birlik ve beraberliğimizi güçlendirdiğimiz, müstesna günlerdir. Mübarek Kurban Bayramının milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlara vesile olmasını, sağlık, huzur ve barış getirmesini Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.