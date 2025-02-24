Fırat Üniversitesi’nde Avrupa Birliği destekli projeler için sözleşme imza töreni düzenlendi. Rektör Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, projelerin üniversiteye katkı sağlayacağını belirterek akademisyenleri tebrik etti. Törende, farklı alanlardaki AB projelerinin yürütücüleri ile sözleşmeler imzalandı.

Fırat Üniversitesi’nde yürütülen Avrupa Birliği Merkezi Projeleri kapsamında, üniversite yönetimi ve proje yürütücüsü akademisyenler arasında sözleşme imza töreni gerçekleştirildi. Rektörlük makamında düzenlenen törene, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Doğru ve projeleri yürüten akademisyenler katıldı. Törende, RES-UNI Yükseköğretimde Kapasite Geliştirme Projesi’nin yürütücüsü Prof. Dr. İzzet Taşar, VERDEDRIVE Horizon MSCA Projesi’nin yürütücüsü Doç. Dr. Betül Çiçek Özkan, ECO-TRANS-ACT Jean Monnet Modül Projesi’nin yürütücüsü Doç. Dr. Işıl Şahin Gülter, EEA-2025 Jean Monnet Modül Projesi’nin yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi Ceyda Akıllı ve EU-POP Jean Monnet Modül Projesi’nin yürütücüsü Arş. Gör. Dr. Ahmet Melih Aşan ile sözleşmeler imzalandı.

Rektör Prof. Dr. Göktaş, projelerin üniversiteye hayırlı olmasını dileyerek, sürecin başarılı bir şekilde tamamlanması temennisinde bulundu. Ayrıca, projelerde görev alan akademisyenleri tebrik ederek, üniversitenin uluslararası projelerdeki etkinliğinin artarak devam edeceğini belirtti.