Samsun’da kapılarını ziyaretçilerine açan dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’te Elazığ Fırat Üniversitesi standı yoğun ilgi gördü.

Samsun’da kapılarını ziyaretçilerine açan dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’te Elazığ Fırat Üniversitesi standı yoğun ilgi gördü.

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu ve teknoloji geliştiren Türkiye hedefiyle Samsun Çarşamba Havalimanında gerçekleştirilen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalinde Fırat Üniversitesi standı yoğun ilgi gördü. Teknoloji meraklılarının yoğun ilgisinin yanı sıra, özel ve kamu kurumlarının temsilcileri tarafından da ziyaret edilen Fırat Üniversitesi standında katılımcılar, üniversitede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldılar. Açılan standa Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bilal Üstündağ, öğretim üyeleri ve yarışmaya katılan öğrenciler eşlik etti.

Fırat Üniversitesi standına gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirten Rektör Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, "Samsun’da düzenlenen TEKNOFEST Karadeniz’in ilk gününde öğrenci ve öğretim üyelerimizden oluşan takımlarımızın açtığı üniversite standımız teknoloji meraklıları tarafından büyük ilgiyle ziyaret edildi. Açılan stantta proje takımlarımız, gelen misafirlere projeleri hakkında bilgiler verdiler. TEKNOFEST’te dereceye giren öğrencilerimizin de içerisinde yer aldığı İpek Yolu Roket Takımı, Roket Yarışması Orta İrtifa Kategorisi’nde Türkiye 3’üncülüğü ödülü ile En iyi sunum ödülü aldı. Kendilerini kutluyor, başarılar diliyorum” dedi.