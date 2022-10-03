Aksaray Gençlikspor ise Kahramanmaraş İstiklalspor’a 4-0 yenilerek sezona kötü başladı.

Bölgesel Amatör Lig 2. Grup ilk haftasında Fırat Üniversitesi ile Aksaray Gençlikspor, Kahramanmaraş deplasmanında sahne aldı. Elbistan ilçe sahasında oynanan maçta Fırat Üniversitesi, Elbistanspor’u 9. dakikada Vedat Taşdemir’in attığı golle 1-0 yendi.

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